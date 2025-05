Hugh Jackman | la moglie chiede il divorzio due anni dopo la separazione

Hugh Jackman e Debora-Lee Furness stanno affrontando un'importante svolta nella loro relazione, poiché la moglie dell'attore ha ufficialmente richiesto il divorzio. La decisione arriva quasi due anni dopo l'annuncio della loro separazione amichevole, segnando la fine di un lungo legame che ha fatto sognare il pubblico. Scopriamo i dettagli di questa situazione e le implicazioni per entrambi.

Debora-Lee Furness, ex partner di lunga data della star di X-Men, ha avanzato la richiesta ufficiale per divorziare dall'attore australiano. A quasi due anni di distanza dall'annuncio della separazione amichevole, Debora-Lee Furness ha deciso di presentare richiesta di divorzio ufficiale dall'ex partner Hugh Jackman. I documenti sono stati depositati dall'avvocata di Furness, Elena Karabatos, inclusi quelli per la copertura sanitaria della famiglia, come sottolinea anche il Daily Mail. La richiesta di divorzio presentata a Hugh Jackman L'attore australiano, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Wolverine nella saga degli X-Men, conobbe la collega Debora-Lee Furness durante le riprese del dramma carcerario televisivo Correlli, in onda nel 1995.

