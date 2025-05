Horror su netflix | riscopri il film degli anni ’80 con jamie lee curtis

Il panorama horror degli anni Ottanta ha prodotto capolavori che continuano a vivere nella memoria collettiva. Tra questi, "Prom Night", con una giovane Jamie Lee Curtis, si distingue per la sua influenza e per la sua capacità di terrorizzare le generazioni. Riscopriamo questo cult che ha segnato un'epoca, esplorando le sue implicazioni nell'immaginario cinematografico contemporaneo, ora disponibile su Netflix.

