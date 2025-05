Horizon 2 | Kevin Costner denunciato da una controfigura per una scena di stupro che non era in copione

Kevin Costner si trova al centro di una nuova polemica: una controfigura del suo recente film "Horizon" lo ha denunciato per averla costretta a girare una scena di stupro non prevista nel copione, senza il rispetto delle normative di sicurezza. Questo increscioso episodio segna un ulteriore capitolo nelle difficoltà che ha affrontato dopo il flop del suo ambizioso progetto cinematografico.

Una controfigura dell'epico western rivelatosi un flop colossale ha accusato la produzione di averla costretta a girare una scena di stupro improvvisata senza i dovuti protocolli. Non finiscono i guai per Kevin Costner. Dopo i problemi legali per il finanziamento sulla sua saga western risultata un flop arriva la denuncia di una controfigura di Horizon 2. Il motivo? La stuntwoman sarebbe stata costretta a girare una violenta scena di stupro improvvisata e senza i dovuti protocolli. Devyn LaBella, la controfigura principale di Ella Hunt, che interpreta il ruolo di Juliette in Horizon: An American Saga, ha accusato Kevin Costner di avere improvvisato una scena in cui il personaggio di Hunt sarebbe stato violentato...

