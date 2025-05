hope riprende liam thomas rompe il passato e luna trionfa a los angeles in beautiful

Scopri le emozionanti scoperte di Beautiful del 29 maggio 2025 su Canale5, dove Hope affronta Liam rivangando il passato, mentre Luna festeggia il suo trionfo a Los Angeles. Un episodio ricco di tensioni, rivelazioni e momenti di grande impatto emotivo per i fan della soap opera.

Nella puntata di Beautiful trasmessa il 29 maggio 2025 su Canale5, gli eventi promettono forti emozioni. In questo episodio, Hope non tratterrà le sue parole nei confronti di Liam e gli rivolerà i suoi errori passati, mentre Luna condividerà con Poppy le soddisfazioni ottenute nelle ultime vicende personali e professionali. Conflitti e rivelazioni Durante l'episodio, .