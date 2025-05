Ho trovato Napoli sobria dopo lo scudetto Inizialmente ci sono rimasto male poi ho cambiato idea

Dopo lo scudetto, Napoli si è mostrata in modo sobrio, inizialmente lasciandomi deluso, ma poi aprendomi a nuove prospettive. Vi invito alla Federico II per presentare il mio libro “Il giornalismo ha un futuro”, un'occasione per riflettere insieme su passato, presente e futuro del nostro territorio e del giornalismo. Un evento da non perdere, in compagnia di importanti colleghi e figure del giornalismo napoletano.

Ma è qui la festa? Un invito alla Federico II per presentare il mio ultimo libro "Il giornalismo ha un futuro" con il direttore di questa testata Max Gallo e il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Vincenzo Esposito. Oltre che con i colleghi Maria Carmela Agodi, Gianfranco Pecchinenda e Stefano Bory. Quale migliore occasione per salutare vecchi amici e colleghi, ma anche per avere un pretesto "nobile" di partire da Firenze – dove vivo da 40 anni – per arrivare in città il giorno dopo il tripudio della sfilata sul lungomare e appena dopo il magico weekend dell'Ag4in? Arrivo alla stazione e vedo una piazza Garibaldi immersa nella sua quotidiana confusione di tutti i giorni.

