Ho perso molti soldi fidandomi di persone sbagliate A 21 anni non sei davvero pronto Attorno hai solo squali ne ho incontrati tanti | Marco Carta si sfoga

Marco Carta si racconta senza filtri, svelando le delusioni di una carriera costellata di incontri sbagliati. A soli 21 anni, il cantante ha affrontato le insidie del mondo dello spettacolo, qualificando la sua esperienza come un viaggio tra squali e opportunità. In lizza per l'Eurovision Song Contest 2025 con "Solo fantasia", ha condiviso non solo sogni, ma anche le dure lezioni apprese nel percorso.

Marco Carta ha tentato di approdare a Eurovision Song Contest 2025 con il brano “ Solo fantasia “, tramite il concorso “Una voce per San Marino”. Alla fine ha vinto Gabry Ponte. “La mia carriera non è stata lineare, ma nessuna lo è. – ha raccontato al settimanale Chi – Ci sono stati momenti bellissimi e momenti in salita. Ora è uno di quelli belli. Ho un tour estivo pieno, i miei pezzi girano in radio e Solo fantasia mi ha dato una bella rinfrescata, anche mediatica. Io ho sempre vissuto di musica, ma non solo di musica”. Il brano è stato scritto e prodotto da Alessandro Gemelli, insieme a Tony Maiello, Matteo Chirivì, Simone Giacomini e Marco Rettani, E poi una riflessione: “ Ho vissuto anche di aspettative, di giudizi, miei e altrui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso molti soldi, fidandomi di persone sbagliate. A 21 anni non sei davvero pronto. Attorno hai solo squali, ne ho incontrati tanti”: Marco Carta si sfoga

