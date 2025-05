Ho fatto leggere a ChatGpt Sepulveda Twain e Flaiano e li ha massacrati!

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale rivoluziona il mondo della scrittura, ho deciso di sottoporre a ChatGPT opere di grandi autori come Sepulveda, Twain e Flaiano. I risultati sono stati sorprendenti, con valutazioni impietose e spunti di riflessione. Mentre sempre più scrittori e professionisti si affidano a strumenti come ChatGPT e Claude.ai per affinare i loro testi, ci si interroga sull'impatto di queste tecnologie sulla creatività umana.

In questo stesso momento, centinaia, migliaia di scrittori in tutto il mondo sottopongono all'intelligenza artificiale i propri testi. La più diffusa è ChatGpt ma, per l'editing di testi forse quella più avanzata è claude.ai. C'è chi deve verificare l'efficacia di una campagna pubblicitaria, chi...

