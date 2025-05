Heysel il massacro cancellato dal video

Nel ricordo di una delle pagine più tragiche della storia del calcio, l'articolo esplora il drammatico evento dell'Heysel, avvenuto nel 1985, dove la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si trasformò in un massacro. Attraverso l'analisi critica della narrazione mediatica, si evidenzia come il video abbia in parte cancellato la memoria collettiva di quella notte, lasciando un'eredità ancora dolorosa.