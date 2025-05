Hernanes torna sullo Scudetto | L’Inter ha giocato il calcio migliore ma il Napoli alla fine ha meritato

Hernanes, ex centrocampista di Inter, Lazio e Juventus, riflette sul recente campionato in un’intervista a DerbyDerbyDerby. Pur riconoscendo che l'Inter ha espresso un gioco di alto livello, sostiene che il Napoli abbia saputo meritare il titolo di campione. Le sue osservazioni offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche della stagione calcistica appena conclusa.

LE PAROLE- « Emozionante come campionato, con tanti alti e bassi per tutte le squadre. Anche l'Inter che, ad esempio, per me gioca il calcio migliore e più bello da vedere. Pure loro con tutti gli impegni e le partite ravvicinate hanno fatto fatica a sostenere il ritmo e i risultati.

