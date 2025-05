HERE WE GO – Luis Henrique è fatta | giocherà il Mondiale per club

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, pronto per il Mondiale per Club. Dopo mesi di trattative con il Marsiglia, segnate da discussioni sui bonus, l'annuncio è arrivato grazie a Fabrizio Romano. La storia del trasferimento si è conclusa con successo, segnando un importante passo per il club nerazzurro.

L’Here We Go firmato Fabrizio Romano di oggi – 28 maggio – porta il nome di Luis Henrique. L’ Inter ha finalmente concluso la trattativa con l’esterno brasiliano del Marsiglia, con i contatti tra le due società che sono durati mesi per via di alcuni nodi relativi ai bonus da scegliere. Luis Henrique, le cifre dell’operazione. L’ Inter avrà a disposizione l’esterno destro classe 2001 già per il prossimo Mondiale per Club, con il brasiliano che dovrebbe andare presumibilmente a ricoprire il ruolo di vice Dumfries nell’organico nerazzurro. L’ Inter verserà nelle casse del club francese 25 milioni, bonus compresi, per la precisione 23+2, dopo aver battuto la concorrenza di Juventus, Bayern Monaco e altri club di Premier League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

