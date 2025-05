Helena Prestes e la bufera social | Sto pagando le tasse anche su 3 euro

Helena Prestes, ex protagonista del Grande Fratello 18, è al centro di una bufera social dopo le sue recenti dichiarazioni su X (ex Twitter). La modella brasiliana ha espresso il suo malcontento riguardo al pagamento delle tasse, affermando di versare anche su importi irrisori come 3 euro. Condividendo i suoi sfoghi, Helena continua a coinvolgere e infiammare i suoi fan, attirando l'attenzione della rete.

Helena Prestes continua a tenere i suoi fan aggiornati sulla sua vita, accedendo anche delle polemiche. Infatti, la modella brasiliana si è lasciata andare, in queste ore, a più sfoghi su X (ex Twitter), dove dice di voler solo condividere i suoi pensieri. La protagonista del Grande Fratello 18 ci tiene a precisare che i suoi non sono attacchi mirati, bensì dei semplici pensieri che ha voglia di condividere con il pubblico che la segue. Ma vediamo insieme cosa rivela tra abbonamenti, tasse e spiegazioni. Helena Prestes si sfoga tra abbonamenti e pensieri condivisi. Nelle scorse ore, Helena Prestes si è lasciata andare a più di uno sfogo legato agli abbonamenti e non solo...

