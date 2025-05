HBO lancia serie di Harry Potter con Dominic McLaughlin Arabella Stanton e John Lithgow

HBO sta avviando un ambizioso progetto con una nuova serie dedicata all’universo di Harry Potter, presentando un cast di talento che include Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e John Lithgow. Questa iniziativa segna un'importante evoluzione per il franchise, promettendo di esplorare ulteriormente la magia e l'avventura che hanno catturato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo.

La nuova serie televisiva prodotta da HBO sta rapidamente guadagnando forma intorno all’universo magico di Harry Potter, segnando un passo fondamentale verso la sua realizzazione. Recentemente, è stato annunciato il casting degli attori che interpreteranno i ruoli principali, evidenziando il rinnovamento dell’immaginario della saga. Scelta dei nuovi protagonisti Dopo un lungo e meticoloso processo di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - HBO lancia serie di Harry Potter con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e John Lithgow

Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter è pronta a tornare in questa nuova serie TV - Daniel Radcliffe, famoso per il suo ruolo iconico in Harry Potter, è pronto a tornare sul piccolo schermo in una nuova serie comica della NBC. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ecco chi sono i nuovi Harry, Ron and Hermione nella prossima serie Hbo; Harry Potter, il cast: nella serie HBO lo interpreterà Dominic McLaughlin - LaPresse; Harry Potter, Hermione e Ron, ecco gli attori della serie Hbo; HBO lancia Harry Potter con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e star come Lithgow e McTeer. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Harry Potter. Trovati gli interpreti di Harry, Ron e Hermione della nuova serie HBO Max - Dopo mesi di ricerche, sono stati trovati gli interpreti di Harry, Ron e Hermione nella nuova serie di Harry Potter in arrivo su HBO Max ... 🔗Si legge su sentireascoltare.com

Scelti i giovani protagonisti del nuovo "Harry Potter": svelati i volti della serie HBO, ecco chi sono - «Dopo un’eccellente ricerca condotta da Lucy Bevan e Emily Brockmann , direttrici casting, siamo felici di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry , ... 🔗Lo riporta gazzettadelsud.it

Harry Potter: cosa hanno fatto finora i tre giovanissimi attori di Harry, Ron e Hermione - Scopriamo da dove vengono i tre giovani attori scelti da HBO per essere i protagonisti della serie tv remake di Harry Potter. 🔗Lo riporta serial.everyeye.it

Harry Potter HBO Original Series | Announcement | HBO