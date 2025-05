HBO annuncia il nuovo cast di Harry Potter con Dominic McLaughlin Arabella Stanton e John Lithgow

HBO ha ufficialmente svelato il cast della nuova serie TV di Harry Potter, suscitando l'entusiasmo dei fan. I talentuosi Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e il rinomato John Lithgow daranno vita ai personaggi iconici della saga. Con questo annuncio, la produzione segna l'inizio di una nuova era nel mondo magico, promettendo avventure e emozioni per tutti gli appassionati.

È giunto il momento tanto atteso dai veri appassionati del mondo magico. La produzione della nuova serie TV ha finalmente annunciato il cast che darà vita ai personaggi più amati della saga. In una decisione che ha fatto sorridere i fan di Harry Potter, i registi hanno scelto il nuovo trio: Dominic McLaughlin interpreterà il

