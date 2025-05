havaianas presenta la nuova collezione boho

Havaianas lancia la nuova collezione boho, celebrando il ritorno del massimalismo con stile e creatività. Ispirata dal richiamo del boho chic, la linea presenta silhouette chunky, colori vivaci e dettagli artigianali, offrendo un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. In un contesto che celebra il “more is more”, Havaianas invita a riscoprire la gioia dell'espressione personale attraverso calzature uniche e di tendenza.

Il brand brasiliano abbraccia il ritorno del boho e lo reinterpreta in chiave extra con silhouette chunky, colori vibranti e dettagli artigianali. Se l’era del “quiet luxury” ha visto trionfare il minimalismo, oggi una nuova ondata di massimalismo torna protagonista, riscoprendo il mantra del “more is more”. A dare voce a questo trend ci pensa Havaianas, che presenta la nuova Boho Collection: un’interpretazione contemporanea dello spirito bohémien degli anni ’70, pensata per i trendsetter più audaci. Dopo aver già perfezionato l’arte del comfort, il brand brasiliano abbraccia ora il movimento massimalista con una linea decisa, nata per conquistare gli amanti della moda... 🔗 Leggi su Lopinionista.it