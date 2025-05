Harvard studenti protestano contro Trump

Martedì, centinaia di studenti di Harvard si sono uniti in una vibrante protesta contro l'amministrazione Trump, che ha annunciato l'intenzione di annullare tutti i contratti rimanenti con l'università. La decisione di revocare l'accreditamento a un programma accademico ha suscitato forti reazioni, sottolineando le tensioni tra l'ateneo e la Casa Bianca.

Centinaia di studenti di Harvard martedì si sono radunati per protestare contro l’amministrazione di Donald Trump che ha dichiarato di voler annullare tutti i restanti contratti con l’università americana. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, ha revocato l’accreditamento dell’ateneo al programma Student and Exchange Visitor del Paese. “ Trump sta usando i nostri studenti stranieri come merce di scambio. Sta minacciando di revocare lo status di ospitalità della nostra scuola a meno che non gli consegniamo una quantità enorme di informazioni disciplinari e di sorveglianza. Si tratta di informazioni che non siamo tenuti a fornire per legge. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Harvard, studenti protestano contro Trump

Altre fonti ne stanno dando notizia

La guerra di Trump: Harvard gli fa causa, un giudice lo blocca; Harvard, la protesta degli studenti contro i tagli di Trump. Che sospende i visti di studio previo controll...; Harvard, giudice blocca stop di Donald Trump per studenti stranieri; La vendetta di Trump contro Harvard, via gli studenti stranieri: l’università non si era piegata ai diktat della Casa Bianca. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Giù le mani dagli studenti internazionali”: in centinaia protestano a Harvard contro Trump - A pochi giorni dalla cerimonia di laurea in oltre 300 si sono radunati nel campus per protestare contro la stretta del presidente Usa che, intanto, annuncia ... 🔗Secondo repubblica.it

Gli studenti di Harvard protestano contro Trump: «Vuole controllarci, ci minaccia usandoci come merce di scambio» - (LaPresse) Centinaia di studenti di Harvard martedì si sono radunati per protestare contro l'amministrazione di Donald Trump che ha dichiarato di voler annullare tutti i restanti contratti con l'unive ... 🔗Segnala msn.com

Usa, studenti di Harvad protestano contro le politiche di Trump - Gli studenti protestano nel campus dell'Universita' di Harvard dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ordinato martedi' ... 🔗Come scrive notizie.tiscali.it

Gli studenti di Harvard lanciano una protesta di massa contro Trump, lanciando questa GRANDE accusa