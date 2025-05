Harvard licenzia prof Francesca Gino nel 2023 sospesa e accusata di manipolare dati in ricerche su onestà umana fece causa per 25mln$

Nel 2023, Harvard ha licenziato la professoressa Francesca Gino, accusata di manipolare i dati in ricerche sulla psikologia comportamentale, inclusa un'importante indagine sull'onestà umana. La ricercatrice trentina, sospesa e ora in causa per 25 milioni di dollari, ha visto la sua carriera compromessa da queste gravi accuse, gettando una ombra su anni di contributi accademici.

La ricercatrice trentina era stata accusata di aver manipolato dati di alcuni studi di psicologia comportamentale, tra cui quelli di una studio sulla "onestà dei comportamenti umani" Harvard ha deciso di revocare l’incarico accademico a Francesca Gino, 47 anni, originaria di Tione (provincia... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Harvard licenzia prof Francesca Gino, nel 2023 sospesa e accusata di manipolare dati in ricerche su onestà umana, fece causa per 25mln$

