Hamsik | Fiero della mia storia a Napoli De Bruyne? Colpo straordinario

Marek Hamsik, icona del Napoli, si avvicina al suo addio al calcio con orgoglio per la sua storia in azzurro. In un'intervista, riflette sul suo legame con la città e commenta l'acquisto di De Bruyne, definendolo un "colpo straordinario". Il 5 luglio, a Bratislava, saluterà i tifosi in una partita commemorativa, trasmessa anche in Italia su Calcionapoli24.

Hamsik: «Fiero della mia storia a Napoli. De Bruyne? Colpo straordinario»"> Marek Hamsik si prepara all’addio definitivo al calcio giocato. Il 5 luglio, a Bratislava, saluterà i tifosi nella sua partita d’addio, un evento trasmesso anche in Italia su Calcionapoli24. Nel frattempo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la sua carriera e guardando al futuro, non solo del Napoli. «Non conosco la bugia, semmai ometto», dice Hamsik, che ha ammesso i contatti avuti in carriera con Milan, Inter e Juventus, rifiutati per restare fedele all’azzurro. «Anche Allegri mi ha cercato, lo stimo molto», ha aggiunto... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Hamsik: «Fiero della mia storia a Napoli. De Bruyne? Colpo straordinario»

Cosa riportano altre fonti

Hamsik: «Fiero della mia storia a Napoli. De Bruyne? Colpo straordinario». 🔗Cosa riportano altre fonti

Hamsik: "Essere nella storia del Napoli mi fa sentire fiero. Scelgo i miei tre gol più belli" - Marek Hamsik, ex centrocampista e leggendario ... il recordman di presenze nel Napoli. Essere nella storia del Napoli mi fa sentire fiero di quello che sono stato e ho fatto. 🔗msn.com scrive

Hamsik: "I miei tre gol più belli col Napoli. Supercoppa? Quando alzi un trofeo da capitano è tutt'altra storia" - Le tappe della leggenda di Marek Hamsik ai microfoni di EASport ... di presenze nel Napoli. Essere nella storia del Napoli mi fa sentire fiero di quello che sono stato e ho fatto. 🔗Come scrive msn.com

Hamsik: "Tutti vorrebbero che Conte rimanesse. Allegri al suo posto? Sarebbe scelta giusta" - Oggi presso la magnifica 'Terrazza Ramè' del Gold Tower LifeStyle Hotel & Spa si è tenuta la conferenza stampa di ... 🔗msn.com scrive

Cecè Barretta - Calabria Mia