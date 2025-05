Hamsik | Confermo fui cercato da Milan Inter e Juve Allegri? Sarebbe la persona giusta

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, rivelando di essere stato cercato da Milan, Inter e Juve. L'ex centrocampista ha elogiato Allegri, definendolo la persona giusta per il Napoli, e ha condiviso riflessioni sul club azzurro, tra passato e presente, alla luce del recente successo nel campionato di Serie A.

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per un’intervista tra passato, presente e futuro del club azzurro. Lo slovacco si è soffermato sui rumors di mercato che all’epoca lo accostavano alle big del nostro calcio, ma anche sullo scudetto appena conquistato (con particolare attenzione per McTominay) e sui volti nuovi che potrebbero giungere in terra partenopea. Vi riportiamo di seguito le sue parole. Le parole di Marek Hamsik. La voleva il Milan e lei disse di no «Confermo, fui cercato dal Milan». Si fece avanti anche l’Inter, e lei niente. «Non posso smentire... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamsik: «Confermo, fui cercato da Milan, Inter e Juve. Allegri? Sarebbe la persona giusta»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Hamsik: Noi vicini allo scudetto: decise il destino. Ora godo da tifoso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Hamsik e il rapporto burrascoso con Napoli: "Ho imparato a non indossare orologi" - "La gente a Napoli vive di calcio e io ho sempre cercato di accontentarli, ma alcuni giorni sono stati scomodi". Parola di Marek Hamsik, a lungo bandiera del Napoli, ma soprattutto uno degli idoli ... 🔗Si legge su msn.com

Hamsik: "Ora allevo galline, ne ho ben 29...". Poi annuncia la partita dell'addio: "Tanti ex Napoli, Higuain ha rifiutato perché..." - Hamsik ne ha approfittato anche per annunciare la partita per il ritiro, ovvero il 5 luglio 2025 allo stadio Bratislava: “Abbiamo scelto questa data perché le stagioni dei ragazzi che ho ... 🔗Segnala msn.com