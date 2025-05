Hamas annuncia l’accordo sulle linee generali per il cessate il fuoco a Gaza E stavolta gli Usa non smentiscono

Hamas ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'inviato americano per il Medioriente, Steve Witkoff, sulle linee generali per un cessate il fuoco a Gaza. Per la prima volta, gli Stati Uniti non smentiscono questa intesa, che prevede il rilascio di dieci ostaggi israeliani in cambio della tregua. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso una possibile de-escalation del conflitto.

Hamas ha riferito di aver raggiunto un accordo con l’inviato americano in Medioriente Steve Witkoff «sulle linee generali» per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In una nota, Hamas ha spiegato che la bozza di accordo prevede che in cambio della tregua il gruppo rilascerà dieci ostaggi israeliani in vita in cambio di detenuti palestinesi e l’Idf si ritirerà completamente dalla Striscia di Gaza. Hamas: «Raggiunto l’accordo sulle linee generali per il cessate il fuoco». Nella bozza di accordo, ha riferito ancora l’organizzazione, è previsto l’ingresso di aiuti umanitari e il trasferimento del potere da Hamas a un “comitato professionale” che amministrerà l’enclave palestinese dopo la guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas annuncia l’accordo sulle “linee generali” per il cessate il fuoco a Gaza. E stavolta gli Usa non smentiscono

