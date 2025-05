Hamas accetta la proposta di pace Usa E Netanyahu conferma la morte di Mohammed Sinwar

In un'importante svolta nel conflitto israelo-palestinese, Hamas ha accettato la proposta di pace degli Stati Uniti, mentre il premier israeliano Netanyahu ha confermato la morte di Mohammed Sinwar. L'accordo prevede l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il trasferimento della sua gestione a un "comitato tecnico", aprendo a nuove possibilità di stabilità nella regione.

L' intesa includerebbe anche l'ingresso di aiuti umanitari e il trasferimento della gestione della Striscia a un "comitato tecnico".

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas accetta proposta di tregua di Witkoff" - L'ultimo sviluppo nel conflitto israelo-palestinese segna un'intensificazione delle tensioni, con Israele che si prepara a un attacco senza precedenti a Khan Younis. 🔗continua a leggere

