Halley Matelica | sfida decisiva a Cagliari per la semifinale contro Esperia Olimpia

L'Halley Matelica si prepara per un'importante sfida a Cagliari contro l'Esperia Olimpia, decisiva per accedere alla semifinale. Il coach Antonio Trullo invita la squadra a rinnovare le energie e a mostrare il proprio valore per conquistare la vittoria, ripercorrendo le esperienze passate che dimostrano il potenziale del gruppo. La determinazione è alta e il sogno della finale è a portata di mano.

"Se siamo una squadra forte, che vuole andare in finale, ci dobbiamo rimboccare le maniche, recuperare energie e andare a Cagliari a prenderci la vittoria. Mi è già successo in passato: se siamo all’altezza di quello che vogliamo essere, ce la faremo". Parole di coach Antonio Trullo all’indomani del ko casalingo in gara1 contro l’Esperia Olimpia. La serie di semifinale si è messa male per la Halley Matelica, costretta ora a vincere in Sardegna – domani alle 21 – per evitare l’eliminazione diretta e giocarsela poi in gara3, di nuovo a Castelraimondo. Troppi errori - e qualche fischio arbitrale discutibile, che specie nel terzo quarto ha innervosito il fronte biancorosso - hanno condannato la Vigor all’inatteso ko... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Halley Matelica: sfida decisiva a Cagliari per la semifinale contro Esperia Olimpia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Halley Matelica: sfida decisiva a Cagliari per la semifinale contro Esperia Olimpia; La Nef Re Salmone cerca la promozione in A3: sfida decisiva a Genzano; RivieraBanca e Brindisi: sfida decisiva in Gara5 per la semifinale di Serie A; Cividale-Forlì: Sfida decisiva al PalaGesteco per la semifinale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Halley Matelica: sfida decisiva a Cagliari per la semifinale contro Esperia Olimpia - La Halley Matelica deve vincere a Cagliari per evitare l'eliminazione e giocarsi la semifinale contro Esperia Olimpia. 🔗Come scrive msn.com

Halley Matelica sfida Esperia Cagliari in semifinale di serie B interregionale - La Halley Matelica affronta l'Esperia Cagliari in semifinale, con diretta Facebook e biglietti a partire da 5 euro. 🔗msn.com scrive

Halley Thunder Matelica e Jolly Acli Livorno si sfidano in gara3 decisiva dei playoff A2 femminile - La Halley Thunder Matelica ha perso in ... Dunque sarà necessaria gara3, la decisiva "bella", per sapere chi tra Matelica e Livorno passerà il turno e andrà ad affrontare in semifinale la ... 🔗Riporta msn.com