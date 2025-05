Hacks di cosa parla la pluripremiata serie HBO Max rinnovata per una quinta stagione

La pluripremiata serie "Hacks", uno dei pilastri della comedy su HBO Max, è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione. Con numerosi riconoscimenti, tra cui Emmy e Golden Globe, la serie continua a conquistare il pubblico con il suo umorismo incisivo e personaggi indimenticabili, mentre si prepara a intrattenere i fan con nuove avventure e situazioni esilaranti.

Si tratta di una delle serie comedy di maggior successo di HBO Max, che nel corso della sua storia ha ricevuto diversi Emmy e Golden Globe La serie di successo Hacks, prodotta da HBO Max, è stata rinnovata ufficialmente per una quinta stagione dallo studio. La notizia arriva poco prima della messa in onda del finale della quarta stagione, previsto per domani, ed è stata confermata dai creatori e showrunner Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky durante una proiezione a Los Angeles. Secondo la Warner Bros. Discovery, la quarta stagione è stata la più vista della serie fino ad ora, con un incremento degli ascolti di episodio in episodio rispetto al precedente...

