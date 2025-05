Hacks 5 Ufficiale | La Serie HBO Max Rinnovata Prima Del Finale Di Stagione!

Buone notizie per i fan di "Hacks": la serie comica di HBO Max, campionessa di premi, è stata rinnovata per una quinta stagione prima del finale della quarta. Con protagoniste Jean Smart e Hannah Einbinder, il successo continua a crescere. Scopri i dettagli sul rinnovo e cosa ci riserva il futuro per le protagoniste!

Grande notizia per i fan di Hacks! La pluripremiata serie comica con Jean Smart e Hannah Einbinder tornerà per una quinta stagione su HBO Max. Scopri tutti i dettagli sul rinnovo, i numeri record e cosa aspettarci...

