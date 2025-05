Ha strangolato il compagno di cella chiesti 16 anni e maxi-risarcimento da 2 milioni di euro

La procura di Viterbo ha chiesto una pena di sedici anni di reclusione per omicidio volontario nei confronti di Iliyanov Krasimir Tsvetkov, il 23enne bulgaro accusato di aver strangolato il compagno di cella nel carcere di Mammagialla. Oltre alla condanna, è stato richiesto un maxirisarcimento di 2 milioni di euro per i familiari della vittima, il 49enne siciliano Alessandro.

Sedici anni di reclusione per omicidio volontario. È la pena richiesta dalla procura di Viterbo nei confronti di Iliyanov Krasimir Tsvetkov, il 23enne bulgaro che la sera del 19 dicembre 2023 ha ucciso il compagno di cella nel carcere di Mammagialla. La vittima, il 49enne siciliano Alessandro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ha strangolato il compagno di cella, chiesti 16 anni e maxi-risarcimento da 2 milioni di euro

Uccise il compagno di cella perché cambiò il canale della televisione: condannato detenuto di Opera - Domenico Massari, detenuto nel carcere di Opera, ha ricevuto l'ergastolo per l'omicidio del compagno di cella Antonio Magrini. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Tenta di strangolare compagno di cella, salvato in extremis - (ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Un detenuto 25enne nel carcere di Marassi a Genova ha tentato di strangolare il proprio compagno di cella classe 1979, che è stato salvato in extremis dall'intervento ... 🔗msn.com scrive

Uccise compagno di cella a Opera, condannato all'ergastolo - (ANSA) - MILANO, 12 MAG - E' stato condannato oggi all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano Domenico Massari, 59enne imputato per aver ucciso, il 19 aprile del 2024, il compagno di cella Antonio M ... 🔗Lo riporta msn.com

Marassi, tenta di strangolare compagno di cella: l’aggredito salvato in extremis dagli agenti - Genova - Un detenuto 25enne nel carcere di Marassi a Genova ha tentato di strangolare il proprio compagno di cella classe 1979, che è stato salvato in extremis dall'intervento della polizia ... 🔗Come scrive ilsecoloxix.it