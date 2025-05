Ha sofferto all’inizio la richiesta di Conte che ha cambiato la carriera al giocatore del Napoli

All'inizio, la richiesta di Antonio Conte ha rappresentato una sfida per il giocatore del Napoli, ma grazie al suo approccio innovativo e rigoroso, l'allenatore è riuscito a trasformare la carriera di molti atleti, tra cui vincitori dello Scudetto. Le parole dell'agente del calciatore evidenziano come i metodi di allenamento di Conte favoriscano la crescita e il successo dei campioni.

Tra i calciatori avuti in rosa, si è ritrovato Leonardo Spinazzola.

Per Conte lo scudetto a Napoli sarebbe il capolavoro della carriera, ha preso il Napoli in mezzo ai calcinacci - Per Conte, conquistare lo scudetto con il Napoli rappresenterebbe il massimo traguardo della sua carriera, un vero capolavoro. 🔗continua a leggere

