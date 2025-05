Gyokeres Osimhen | Che bel dubbio! La scelta dipenderà da due fattori in particolare! Le parole non risolvono il dilemma per la Juve…

Nel dibattito sul futuro attacco della Juventus, emerge un intrigante confronto tra Viktor Gyokeres e Victor Osimhen. JuventusNews24 esplora le posizioni degli esperti e dei tifosi riguardo a questa scelta cruciale, che dipenderà da due fattori chiave. Scopriamo insieme quale sia la strategia migliore per il club bianconero e le opinioni di un ex giocatore a riguardo.

Gyokeres Osimhen, ha fatto rispondere a quell'ex giocatore: leggete cos'ha detto!. Meglio puntare su una "scommessa" come Viktor Gyokeres o puntare il tutto per tutto su una certezza come Victor Osimhen? La risposta è arrivata attraverso , che ha intervistato Stefano Sorrentino in ESCLUSIVA. Ecco le sue parole sul possibile nuovo numero 9 bianconero. CONTE – « «Che bel dubbio! Tanto dipenderà dal tipo di progetto e dal modulo che verrà usato. Osimhen lo conosciamo perché ha fatto molto bene con la maglia del Napoli: bisogna capire se ci sarà una squadra che ti aspetta per ripartire o ti va a prendere alto ».

Gyokeres primo obiettivo Juve: ecco perché viene preferito a Osimhen | ESCLUSIVO - Juventus punta su Gyokeres come primo obiettivo, preferendolo a Osimhen per caratteristiche e potenziale esclusivo.

