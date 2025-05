Gyokeres Juve blitz a Lisbona | un club è pronto a chiudere per il bomber dello Sporting! L’indiscrezione

La Juventus accelera per Viktor Gyökeres, bomber dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni di JuventusNews24, emissari del club bianconero sono arrivati nella capitale portoghese per finalizzare la trattativa. Il giovane attaccante potrebbe presto vestire la maglia della Vecchia Signora, in un colpo che promette di rinforzare ulteriormente l'organico juventino.

Gyokeres Juve, blitz a Lisbona: sono pronti a chiudere per il bomber dello Sporting! Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, emissari dell’ Arsenal sarebbero già sbarcati a Lisbona per chiudere l’acquisto di Viktor Gyokeres. Stando ai media portoghesi, i rappresentanti del club inglese si trovano già in città ed avrebbero presentato un’offerta ufficiale all’agente del giocatore. La cifra del trasferimento si aggirerebbe intorno ai 58 milioni di euro: anche il calciomercato Juve è avvisato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, blitz a Lisbona: un club è pronto a chiudere per il bomber dello Sporting! L’indiscrezione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Man United, blitz per Gyokeres dopo la finale di Europa League. Amorim lo rivuole con sé; Calciomercato Juventus i bianconeri hanno pronta l’alternativa a Osimhen | è lui il profilo su cui si affonderebbe il colpo! Il nome fa sognare i tifosi; Gyokeres chi è l’attaccante nel mirino della Juventus. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gyokeres Juve (Gazzetta): alla Continassa sono andati già oltre al semplice sondaggio! Le possibili cifre dell’affare con lo Sporting - Gyokeres Juve (Gazzetta dello Sport): a Torino sono andati già oltre al semplice sondaggio! Le possibili cifre dell’affare con lo Sporting Lisbona Il calciomercato Juve è pronto a fare sul serio per V ... 🔗juventusnews24.com scrive

Gyokeres Juve (Gazzetta), nuovo rumour: bianconeri sullo svedese per convincere Antonio Conte. Le possibili cifre dell’affare - Gyokeres Juve, sarebbe questo l'obiettivo primario bianconero per convincere Antonio Conte (viste le difficoltà per arrivare a Osimhen). 🔗Come scrive news-sports.it

Calciomercato Juve, Gyokeres per convincere Conte: ora lo svedese è un obiettivo concreto, le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve in attacco, con l’obiettivo Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona. I dettagli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta dell’interesse di ... 🔗Lo riporta informazione.it