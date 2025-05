Guide all’ascolto un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele Casini

Il 30 maggio 2025, alle 17.30, Laboratori Permanenti a Sansepolcro ospiterà Michele Casini per un incontro della serie "Guide all’ascolto". Questo primo appuntamento esplorerà la vita e l'arte del celebre tenore Luciano Pavarotti, offrendo ai partecipanti un'opportunità unica per approfondire la sua musica e il suo impatto nel mondo dell'opera. Un evento imperdibile per gli appassionati di lirica.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Venerdì prossimo 30 maggio alle 17.30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti. Tutti gli interessati possono prenotarsi al numero 3781253567 fino a venerdì prossimo dalle 9 alle 13. I posti a sedere sono limitati. «Vi parlerò del Pavarotti che tutti conosciamo e anche di quello meno noto e forse più intrigante. E naturalmente ascolteremo insieme la sua inimitabile voce. Vi aspetto numerosi» dice Michele Casini... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele Casini

