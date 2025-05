Guerra Ucraina Zelensky apre al vertice con Trump e Putin | Pronto a qualsiasi formato per la pace

Nel contesto del conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky offre la sua disponibilità a un vertice con Trump e Putin per cercare soluzioni pacifiche. Mentre chiede nuove sanzioni contro Mosca, il ministro Lavrov annuncia imminenti colloqui con Kiev. Nel frattempo, la Russia intensifica la sua offensiva a Sumy, schierando 50.000 soldati, rendendo la situazione sempre più tesa.

Il presidente ucraino Zelensky propone un vertice con Trump e Putin per rilanciare la pace e chiede nuove sanzioni contro Mosca. Il ministro Lavrov: “Presto data nuovi colloqui con Kiev”. La Russia intanto rafforza l’offensiva a Sumy con 50.000 soldati... 🔗 Leggi su Fanpage.it

