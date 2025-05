Guerra in Ucraina | Zelensky va da Merz pronti 5 miliardi in aiuti militari

Nella sua recente visita a Berlino, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'incontro, mira a consolidare il sostegno militare tedesco, con la Germania pronta a fornire 5 miliardi di euro in aiuti. La missione di Zelensky si concentra sulla necessità di rafforzare le alleanze europee in un periodo di crescente tensione nella regione.

Stamattina il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Berlino. Qui ha incontrato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, con il quale ha tenuto un colloquio bilaterale. La visita di Zelensky aveva un duplice obiettivo: ottenere il supporto militare continuato della Germania e rilanciare l’appello a imporre maggiore pressione su Mosca in vista dei negoziati. Nella conferenza stampa che è seguita al bilaterale, il Cancelliere tedesco, che in campagna elettorale aveva sempre mostrato maggiore assertività nei confronti della Russia rispetto al suo predecessore Olaf Scholz, ha dichiarato che la Germania «continuerà a prestare ed aumentare il suo sostegno militare agli ucraini». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra in Ucraina: Zelensky va da Merz, pronti 5 miliardi in aiuti militari

Eliseo, 'incontro Macron, Merz, Tusk, Starmer e Zelensky' - A Tirana si svolge un importante incontro tra Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky, come reso noto dall'Eliseo. 🔗continua a leggere

