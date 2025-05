Guerra in Ucraina Zelensky | Mosca sta ammassando 50mila soldati a Sumy

L'attuale scenario di tensione in Ucraina si fa sempre più critico, con Mosca che sta ammassando 50.000 soldati a Sumy. Il presidente ucraino Zelensky avverte della gravità della situazione, mentre Donald Trump, attraverso Truth, lancia un avvertimento a Putin, affermando che la sua strategia potrebbe portare a conseguenze disastrose. In questo contesto, gli Stati Uniti stanno valutando una risposta strategica.

Roma, 28 maggio 2025 – “Ciò che Putin non capisce è che se non fosse stato per me alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte. Sta giocando col fuoco!”. È il monito del presidente american Donald Trump al leader del Cremlino su Truth. Secondo il Wsj, il presidente Usa sta valutando l'imposizione di sanzioni contro Mosca già questa settimana, frustrato dai continui attacchi dell'esercito russo all'Ucraina e dalla lentezza dei colloqui di pace. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Mosca sta ammassando 50mila soldati sul fronte di Sumy. Le notizie di oggi in diretta... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Zelensky: Mosca sta ammassando 50mila soldati a Sumy

