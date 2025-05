Guerra in Ucraina l’ultimatum di Trump | Stai giocando col fuoco Il Cremlino | Non provocarci

Nell'ultimo intervento su Truth Social, Donald Trump ha rivolto un severo ultimatum a Vladimir Putin, accusandolo di "giocare col fuoco" in seguito all'intensificarsi dei bombardamenti russi contro l'Ucraina. Questo avvertimento giunge in un momento cruciale, poiché l'amministrazione statunitense sta considerando nuove sanzioni e misure di risposta. Le tensioni continuano a crescere, mentre il Cremlino avverte di non provocarlo ulteriormente.

Il presidente Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento a Vladimir Putin, accusandolo di “giocare col fuoco” dopo l’intensificarsi degli attacchi missilistici e con droni russi contro l’Ucraina. Il messaggio, pubblicato su Truth Social, arriva mentre l’amministrazione statunitense valuta nuove sanzioni contro Mosca. Secondo fonti della CNN, misure mirate sarebbero già pronte e potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni. Trump ha ribadito la sua convinzione di essere l’unico in grado di gestire il Cremlino: “Senza di me, alla Russia sarebbero già successe cose davvero brutte”, ha scritto, rilanciando l’idea di un cessate il fuoco mediato dal Vaticano... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump: “Stai giocando col fuoco”. Il Cremlino: “Non provocarci”

