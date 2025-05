Guerra in Palestina Schlein | Il 7 giugno in piazza a Roma contro il massacro a Gaza

Il 7 giugno, Roma ospiterà una grande manifestazione contro il massacro dei palestinesi a Gaza, promossa da Elly Schlein. L'incontro, fissato per le 14, rappresenta un appello alla mobilitazione per fermare i crimini di guerra perpetrati dal governo di Netanyahu. Un evento cruciale per dare voce a chi soffre e denunciare le ingiustizie in corso.

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Invitiamo tutte e tutti a partecipare insieme a noi a questa grande manifestazione per fermare il massacro di palestinesi in corso a Gaza, i crimini di guerra del governo di estrema destra di Netanyahu. Il 7 giugno ci troveremo alle 14, partirà un corteo che poi arriverà a piazza San Giovanni. Sarà l'occasione per dire basta alla complicità, ai silenzi di questo governo che sta tradendo la tradizione diplomatica e di pace del nostro paese. La storia giudicherà dove siamo stati davanti a questo sterminio costante, all'uso della fame come arma di guerra, oltre 15mila bambine e bambini uccisi" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla dichiarazione congiunta con Conte, Bonelli e Fratoianni per annuncire la manifestazione contro la guerra a Gaza del 7 giugno a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Palestina, Schlein: "Il 7 giugno in piazza a Roma contro il massacro a Gaza"

Libia nel caos: ucciso a Tripoli il signore della guerra al-Kikli, a marzo era stato in visita a Roma - Libia nel caos: è stato ucciso a Tripoli Abdel Ghani al-Kikli, il signore della guerra noto come "Ghaniwa", coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Schlein: “A Gaza l’inferno, l’immobilismo di Meloni ci rende complici. Non in nostro nome”; Guerra a Gaza, manifestazione pro Palestina del centrosinistra: ipotesi 7 giugno; “Il 7 giugno manifestazione a Roma per fermare il massacro a Gaza”: la nota congiunta di Pd, M5s…; Conte, Schlein e il grosso guaio dei due cortei pro-Gaza (di A. Raimo). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schlein: il 7 giugno in piazza per fermare il massacro di Gaza - Roma, 28 mag. (askanews) - "Invitiamo tutte e tutti a partecipare insieme a noi a questa grande manifestazione per fermare il massacro di palestinesi in corso a Gaza, i crimini di guerra del governo d ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Guerra Gaza, Conte, Schlein Bonelli e Fratoianni l’abbraccio per annunciare la piazza del 7 giugno - Roma, 28 maggio 2025 Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno annunciato, in un breve punto stampa organizzato davanti a Palazzo Montecitorio, la manifestazione del 7 gi ... 🔗Si legge su msn.com

Guerra Gaza, Conte: "Invitiamo chi vuole condannare i crimini di Netanyahu alla piazza del 7 giugno" - (Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini che ritengono che a Gaza si stia calpestando l'umanità e i principi del diritto internazionale, tutti coloro che pensano c ... 🔗Da msn.com

Guerra in Palestina, Schlein: Il 7 giugno in piazza a Roma contro il massacro a Gaza