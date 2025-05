Gucci torna sul campo da tennis | la nuova adv è un manifesto di stile

Gucci torna a far vibrare il mondo del tennis con la sua nuova campagna pubblicitaria, un autentico manifesto di stile. La Maison fiorentina celebra l'incontro tra moda e sport, presentando la collezione Gucci Tennis, che fonde eleganza e spirito competitivo in un'estetica affascinante e contemporanea. Scopri come Gucci riesce a reinventare il look del campo da tennis.

C’è qualcosa di intrinsecamente affascinante nel modo in cui la moda guarda allo sport, specialmente quando si tratta di tennis. E Gucci lo sa bene. Con la nuova collezione Gucci Tennis, la maison fiorentina riaccende i riflettori su un’estetica che unisce eleganza rilassata e spirito competitivo, fondendo l’eredità sportiva degli anni ’70 con un tocco contemporaneo pensato per chi vive la moda come un’esperienza, dentro e fuori dal campo. Lo stile sportivo del tennis incontra il lusso sartoriale di Gucci. Non è solo una questione di abiti. Gucci Tennis è un immaginario completo, costruito attorno a silhouette pulite, tagli netti e dettagli che raccontano una storia fatta di heritage, artigianalità e icone... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gucci torna sul campo da tennis: la nuova adv è un manifesto di stile

The match begins #GucciTennis