Guardiola che guaio! Il tecnico saluta tre assistenti e adesso deve ricostruire lo staff tecnico | la nota ufficiale

Pep Guardiola si trova a dover ricostruire il suo staff tecnico dopo l'inaspettato addio di tre assistenti chiave, una sfida importante per il futuro del Manchester City. La nota ufficiale del club conferma la necessità di trovare rapidamente nuovi collaboratori per mantenere alta la competitività della squadra.

Pep Guardiola, che guaio! L’allenatore saluta tre assistenti e ora deve ricostruire lo staff tecnico: la nota ufficiale del club inglese Pep Guardiola si trova ora di fronte alla necessità di ricostruire il suo staff tecnico dopo l’addio di tre figure chiave del Manchester City. Il club inglese ha ufficializzato con una nota la partenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guardiola, che guaio! Il tecnico saluta tre assistenti e adesso deve ricostruire lo staff tecnico: la nota ufficiale

