GTWC Europe Monza torna protagonista Ferrari e Lamborghini all’attacco

Monza si prepara a ospitare il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il prestigioso campionato per auto GT3. Questo weekend, 59 vetture di dieci diversi costruttori, tra cui Ferrari e Lamborghini, si sfideranno nel tempio della velocità, in un evento che promette emozioni e adrenalina. Sarà l'ultima prova prima della decisiva fase finale del torneo.

Torna da Monza questo fine settimana il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3. 59 auto rappresentanti dieci costruttori sono attese in pista nel tempio della velocità per l’ultima prova in pista prima della prestigiosa 24h di Spa che si terrà a fine giugno. Ugo de WildeKelvin van der LindeCharles Weerts (WRT BMW n. 32) sono in testa al campionato grazie alla vittoria a Le Castellet nella 1000km di aprile. Il tridente parte da favorito in un tracciato che negli ultimi due anni ha sempre sorriso alla BMW M4 GT3, brand a segno nel 2023 con ROWE Racing e nel 2024 con l’unità Bronze di WRT... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Monza torna protagonista. Ferrari e Lamborghini all’attacco

Cosa riportano altre fonti

In Autodromo il GT World Challenge Europe; GTWC Europe | Ultimo test a Monza prima di Spa; GTWC | Ferrari e Lamborghini guidano le 59 GT3 per la 3h di Monza; GT World Challenge Europe: a Zandvoort vittorie per Rutronik #96 e BMW WRT #32. 🔗Ne parlano su altre fonti

GTWC Europe, Monza torna protagonista. Ferrari e Lamborghini all’attacco - Torna da Monza questo fine settimana il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il più importante campionato continentale riservato alle ... 🔗Da oasport.it

GTWC | Ferrari e Lamborghini guidano le 59 GT3 per la 3h di Monza - La McLaren rimane la vettura preferita dai team di Gold Cup. Oltre alla CSA, anche i britannici Garage 59, Optimum Motorsport e Team RJN schiereranno la 720S GT3 EVO. Sono rappresentati altri quattro ... 🔗Riporta it.motorsport.com

GTWC | Aperta la vendita dei biglietti per la tappa di Monza - Da oggi sono infatti disponibili i biglietti per la tappa italiana del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by ... nella quale Monza torna ad occupare un posto come round di apertura del ... 🔗Segnala it.motorsport.com

LIVE | Race | Monza | Fanatec GT Europe 2024 (English)