gruppo davines e plastic bank raccolgono 2568 ton plastiche dal 2021 con packaging green

Dal 2021, il Gruppo Davines e Plastic Bank hanno raccolto insieme 2.568 tonnellate di plastica grazie a packaging sostenibili e green. Nel 2024, il loro impegno nel ripulire gli ecosistemi fragili continua, rafforzando una partnership che tutela l’ambiente e promuove pratiche eco-friendly in tutto il mondo.

Il Gruppo Davines conferma il suo impegno nel supportare la raccolta dei rifiuti in plastica dall'ambiente nel 2024, proseguendo una collaborazione consolidata con Plastic Bank. L'iniziativa, avviata nel 2021, ha visto la rimozione di quantità considerevoli di plastica da ecosistemi fragili in paesi come Brasile, Filippine, Indonesia e Tailandia, contribuendo significativamente alla pulizia degli ambienti