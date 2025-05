Grottaminarda il Consiglio approva le linee programmatiche per la variante al Piano Urbanistico e il rendiconto 2024

Il Consiglio Comunale di Grottaminarda ha approvato le linee programmatiche per la variante al piano urbanistico e il rendiconto 2024. Questo progetto mira a ridefinire la geografia urbana in risposta ai cambiamenti sociali e alle nuove esigenze della comunità , soprattutto in relazione alla costruenda Stazione Hirpinia e alla Piattaforma logistica, promuovendo uno sviluppo armonico e integrato con il territorio circostante.

🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grottaminarda, il Consiglio approva le linee programmatiche per la variante al Piano Urbanistico e il rendiconto 2024

