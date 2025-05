Green or brown? Le dimensioni ESG saranno ancora un driver?

Il convegno "ESG Rewards e Talk&In", organizzato dall'Università di Venezia e la sua Dipartimento di Economia, ha messo in luce il ruolo cruciale delle dimensioni ESG nel contesto attuale. Presso il Teatro La Fenice, esperti e partecipanti hanno discusso dell'importanza della conoscenza e dell'accesso a dati di qualità, sottolineando come questi fattori rappresentano un driver fondamentale per le decisioni sostenibili nel mondo economico.

VENEZIA (ITALPRESS) – Al Teatro La Fenice, l'Università di Venezia con il suo Dipartimento di Economia, il progetto Grins ed il progetto europeo TranspArEEns hanno dato vita a un convegno, ESG Rewards e Talk&In, dove si è parlato dell'importanza della conoscenza e del valore dei dati di qualità per fare dei passi giusti nell'ottica di un mondo migliore per tutti.

