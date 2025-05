Green Deal la Commissione Ue esulta | Vicini ai target del 2030 Italia in affanno su auto elettriche e case green

L'Unione Europea si mostra ottimista riguardo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del Green Deal, secondo una recente valutazione della Commissione europea. Tuttavia, l'Italia si trova in difficoltĂ , in particolare nel settore delle auto elettriche e nell'adeguamento degli edifici. Questo articolo esplorerĂ le performance nazionali e le sfide che il nostro Paese deve affrontare per allinearsi ai target europei per il 2030.

L’Unione europea è «sulla buona strada» per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Green Deal. L’annuncio arriva dalla Commissione europea, che ha pubblicato la valutazione dei piani nazionali per l’energia e il clima, che contengono le tabelle di marcia con cui i singoli Stati membri intendono contribuire al raggiungimento dei target europei. Al 2023, le emissioni nette di gas serra dell’Ue sono calate del 37% rispetto al 1990, mentre il Pil aumentava del 68%. L’obiettivo fissato dall’agenda verde europea è arrivare a un taglio del 55% entro il 2030. Una sforbiciata che, malgrado il vento sfavorevole nei confronti delle politiche per il clima, sembra essere decisamente alla portata per il Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Green Deal, la Commissione Ue esulta: «Vicini ai target del 2030». Italia in affanno su auto elettriche e case green

Premier time, Giorgia Meloni: bordate a Green Deal e Germania - Oggi, mercoledì 14 maggio, nel "premier time" alla Camera, Giorgia Meloni affronta temi caldi come il green deal e le recenti tensioni con la Germania.

