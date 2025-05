Green Deal europeo | quali prospettive? Intervista a Nicola Procaccini La puntata di Radar su FormicheTv

In questa puntata di Radar su FormicheTV, entriamo nel cuore delle priorità del Parlamento Europeo, focalizzandoci sul Green Deal. Intervistato da Roberto Arditti, Nicola Procaccini, Co-Capogruppo ECR, ci offre uno sguardo approfondito sulle prospettive future e le sfide che il Parlamento si trova ad affrontare in questo cruciale ambito. Scopriamo insieme le strategie e le visioni per un'Europa più sostenibile.

Quali sono le priorità del Parlamento Europeo sui grandi dossier a partire dal green deal? Ne parliamo con Nicola Procaccini, Co-Capogruppo ECR al Parlamento Europeo. Conduce: Roberto Arditti

