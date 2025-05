Green deal e guerra dei dazi A che punto siamo?

Il Green Deal europeo e la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea sono al centro di un acceso dibattito economico. Recentemente, il Presidente Trump ha annunciato un rinvio dei dazi al 50% fino al 9 luglio, dopo un colloquio con la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Scopriamo cosa comporta questa situazione per i mercati e le relazioni transatlantiche.

L’ultima notizia è che i dazi al 50% annunciati dal Presidente degli Stati Uniti nei confronti dei Paesi dell’Unione Europea sono stati rinviati al 9 luglio. Lo hanno annunciato, dopo un colloquio telefonico, lo stesso Trump e la Presidente della Commissione europea von der Leyen. I mercati hanno tirato un sospiro di sollievo, ma l’incertezza regna sovrana. E tutti rimangono in attesa della prossima mossa del Tycoon. Governi e imprese sempre più in balia di decisioni che tengono in bilico l’economia globale e i mercati, nonostante i due leader abbiano concordato di “accelerare i negoziati commerciali e di rimanere in stretto contatto”. 🔗 Leggi su Formiche.net