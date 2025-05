Greco e D' Amico | Si attende il via libera per la stabilizzazione del personale Asu ai Beni culturali

Nel corso dell'incontro odierno in Commissione Lavoro, i rappresentanti Michele D’Amico e Rosario Greco hanno fatto il punto sulla stabilizzazione del personale ASU impiegato nei beni culturali siciliani. In attesa del via libera per le assunzioni in Sas Sicilia, il focus rimane sulle problematiche riguardanti l’inserimento definitivo dei lavoratori nei siti culturali dell’isola.

Ennesimo incontro oggi in Commissione Lavoro per risolvere le problematiche in merito all'assunzione in Sas Sicilia del personale Asu in utilizzo presso i siti culturali della Sicilia. "Abbiamo appreso – dichiarano Michele D'Amico e Rosario Greco – che Sas Sicilia ha già ricevuto la scorsa...

