Greco CNF | Pronto progetto riforma della professione forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha presentato un progetto di riforma della professione forense, introducendo significative novità. Tra queste, spicca l'obbligo di formazione permanente per tutti gli avvocati, a prescindere dalla loro esperienza. L'iniziativa mira a modernizzare e qualificare ulteriormente il settore, garantendo che gli avvocati siano sempre aggiornati sulle nuove normative e prassi legali.

Roma, 28 mag. (askanews) - "Con il Consiglio Nazionale Forense abbiamo completato un progetto organico di riforma della professione forense. Tra le novità, l'introduzione della formazione permanente obbligatoria per tutti gli avvocati e non solo per quelli con meno di 25 anni di esercizio. Sul piano deontologico, proponiamo una semplificazione delle procedure, affinché i procedimenti disciplinari giungano a conclusione in tempi più rapidi a beneficio anche dei cittadini. Per quanto riguarda la responsabilità civile, riteniamo necessario definire con chiarezza i principi applicabili: in ogni controversia esistono due parti e non può essere automaticamente imputata una responsabilità all'avvocato solo per il mancato raggiungimento del risultato giuridico.