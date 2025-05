Grazie al gps vittima di furto mette i carabinieri sulle tracce del pusher

Un rocambolesco arresto è avvenuto a Pernumia grazie all'intervento dei carabinieri di Monselice, che hanno utilizzato il GPS di un'auto rubata per rintracciare un pusher. L'operazione è iniziata il 25 maggio, quando una vittima ha contattato il 112 dopo il furto della sua Opel Corsa, rivelando la posizione del veicolo tramite il sistema di localizzazione.

Rocambolesco arresto messo a segno dai carabinieri di Monselice. L'attività si è svolta il 25 maggio a Pernumia. Tutto è nato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 in cui un uomo ha segnalato il furto della propria auto, una Opel Corsa. Ha aggiunto che il gps di bordo segnalava il mezzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Grazie al gps vittima di furto mette i carabinieri sulle tracce del pusher

