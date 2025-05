Grave operaio rimasto folgorato nel cantiere

Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica in un cantiere di Appiano Gentile. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, e ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che hanno immediatamente prestato le cure necessarie. Attualmente, le sue condizioni sono critiche.

Sono gravi le condizioni in cui è arrivato in Pronto soccorso, ieri pomeriggio, un operaio di 36 anni, colpito da una scarica elettrica all’interno di un cantiere di Appiano Gentile. L’infortunio è avvenuto pochi minuti prima della 14, immediato l’allarme al 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo. Per circa un’ora, medico e personale sanitario hanno cercato di stabilizzare l’uomo. Il suo arrivo in Pronto soccorso al Sant’Anna è avvenuto alle 14.45, con il trasporto in codice giallo, rispetto al rosso dell’uscita, quando le conseguenze sull’operaio erano apparse molto più allarmanti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave operaio rimasto folgorato nel cantiere

Approfondimenti da altre fonti

Operaio folgorato sul lavoro ad Appiano Gentile: grave un 36enne; Incidenti sul lavoro, operaio del raddoppio ferroviario folgorato: amputato l'avambraccio; Operaio resta folgorato in un cantiere ad Appiano Gentile; Amputato l’avambraccio all’operaio folgorato a Itala. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Operaio resta folgorato in un cantiere ad Appiano Gentile - Il 36enne è stato stabilizzato sul posto prima di essere portato in pronto soccorso al Sant’Anna. L'infortunio oggi alle 14, ancora da capire le cause ... 🔗Come scrive msn.com

Monfalcone, operaio di 57 anni resta folgorato in cantiere, è grave - L'incidente sul lavoro è accaduto in mattinata, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo ... 🔗Segnala rainews.it

Grave operaio folgorato su nave in costruzione - (ANSA) - MONFALCONE, 14 MAG - Un operaio è rimasto folgorato questa mattina attorno alle 11, in uno dei cantieri navali di Monfalcone (Gorizia). Per cause al vaglio degli agenti del locale Commissaria ... 🔗Scrive msn.com

La piattaforma tocca i fili della corrente elettrica: grave un operaio rimasto folgorato