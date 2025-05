Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka è ricoverato in ospedale | le sue condizioni

Luca Marini è stato protagonista di una grave caduta durante il secondo giorno di test per l'8 Ore di Suzuka 2025. Trasportato d'urgenza in ospedale, il pilota ha subito diverse fratture. In questo articolo, esamineremo le sue attuali condizioni e gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Continua a leggere per scoprire di più.

Al secondo giorno di test per la 8 Ore di Suzuka 2025 Luca Marini è caduto riportando diverse fratture: è ricoverato in ospedale in Giappone, quali sono le sue condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni

MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace - Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MotoGP | Infortunio per Luca Marini: brutto incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni - Al secondo giorno di test per la 8 Ore di Suzuka 2025 Luca Marini è caduto riportando diverse fratture: è ricoverato in ospedale in Giappone, quali sono ... 🔗Da fanpage.it

Luca Marini, grave incidente in moto a Suzuka: fratture multiple e danni ai legamenti - Il pilota della Honda in MotoGp, fratello di Valentino Rossi, stava svolgendo i test della 8 ore di Suzuka sulla CBR1000RR-R SP, quando è caduto in pista ... 🔗Riporta corriere.it

MotoGP 2025. Grave infortunio per Luca Marini a Suzuka, ha avuto un incidente in pista - Il pilota HRC era in Giappone per provare la Honda in vista di una sua eventuale partecipazione alla 8 Ore di Suzuka ... 🔗Segnala moto.it

Marini's monster highside | 2020 #FrenchGP