Grande successo per Lucca Social Arts

Lucca Social Arts ha registrato un grande successo, celebrando creatività e inclusione. Organizzato dall’associazione Artespressa, l'evento ha attirato oltre 500 partecipanti tra visitatori della mostra "Giocando si racconta" e partecipanti ai laboratori, testimoniando l'importanza di unire arte e comunità.

Un successo nel segno di creatività e inclusione. È grande la soddisfazione degli organizzatori di Lucca Social Arts, l'evento curato dall'associazione Artespressa che ha registrato la partecipazione di oltre 500 persone tra visitatori della mostra "Giocando si racconta" e partecipanti ai laboratori organizzati negli spazi della biblioteca civica Agorà, confermandosi come un appuntamento di riferimento per famiglie e educatori. Data l'ottima riuscita della terza edizione della manifestazione, è già in programma Lucca Social Arts Off, che sarà ospitata dalla Fondazione Lazzareschi di Porcari nel primo weekend di dicembre...

