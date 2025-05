grande fratello lo sfogo di lorenzo spolverato contro i fan dopo la fine con shaila siete pesanti

Dopo la finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di sfogarsi contro i fan che continuano a inviare regali per lui e la sua ex, Shaila. Chiedendo rispetto e libertĂ dopo la loro rottura, il modello ha espresso la sua frustrazione, sottolineando quanto sia pesante la situazione. Nel frattempo, l'edizione ha visto trionfare Jessica Morlacchi.

Il modello si scaglia contro chi continua a inviargli regali per la ex coppia, chiedendo rispetto e libertĂ dopo la rottura con l'ex fidanzata. Lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda l'attesissima finale del Grande Fratello, che ha incoronato Jessica Morlacchi come vincitrice dell'edizione. Tuttavia, per i fan del reality, quella data non resterĂ impressa solo per il trionfo dell'ex cantante de I Gazosa, ma anche per un momento ben piĂą amaro: la rottura in diretta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la puntata, l'ex velina ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con il modello milanese, definendo la loro storia tossica e comunicando la decisione di separarsi davanti a milioni di telespettatori...