Grande Fratello | Helena Prestes divide i fan con i contenuti a pagamento lei replica con una stoccata a Zeudi

Helena Prestes, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, solleva polemiche tra i fan con la sua offerta di contenuti a pagamento a soli 3 euro al mese. La modella brasiliana non si trattiene dalle frecciatine verso l'ex coinquilina Zeudi, difendendo la sua scelta imprenditoriale. Con l’aumento dei follower sui social, gli ex concorrenti del reality cercano nuove strade per affermarsi nel mondo della celebrità.

La modella brasiliana non risparmia frecciatine alla sua ex coinquilina mentre difende la sua scelta di proporre contenuti a soli 3 euro al mese. Dopo la fine del Grande Fratello, per molti ex concorrenti si sono aperte le porte di una nuova popolarità. Il numero di follower sui social è schizzato alle stelle e, com'è naturale, in tanti stanno cercando di sfruttare il momento per trasformare la visibilità in opportunità concrete, magari in attesa che arrivi la chiamata giusta dal mondo dello spettacolo. Una scelta che divide i follower Tra questi volti c'è anche Helena Prestes, modella brasiliana e tra le protagoniste più discusse dell'ultima edizione...